CNN: США призвали Европу играть главную роль в гарантиях безопасности Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с европейскими советниками по национальной безопасности сообщил, что, по мнению администрации президента Дональда Трампа, Европа должна взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Господин Рубио подчеркнул, что США намерены участвовать в предоставлении таких гарантий, однако основная ответственность должна лечь на Европу. При этом конкретных деталей по возможным мерам безопасности он не назвал, отмечают источники телеканала.

Ранее в среду председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн провел встречу с министрами обороны европейских стран. Обсуждались пути урегулирования конфликта на Украине. Один из источников рассказал CNN, что американская сторона рассматривает возможность применения БПЛА. Также обсуждается привлечение американских пилотов к наблюдательным полетам с целью сбора изображений линии фронта и военных перемещений.

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам состоявшейся в Вашингтоне встречи заявил, что участие Европы и США в гарантиях безопасности Украины требует дальнейшего обсуждения и согласования с партнерами в Берлине, включая возможное одобрение бундестага. Он допустил развертывание немецких войск на территории Украины.

