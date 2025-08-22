На Ставрополье отремонтируют 19 многоэтажек за 132 млн рублей

В Ставропольском крае определили подрядчика для капитального ремонта 19 многоквартирных домов. Контракт на сумму свыше 132 млн руб. получила компания «ЮСК». Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по капитальному ремонту.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы будут проводиться в Ставрополе, Невинномысске, Грачевке и Александровском. Подрядчику предстоит заменить 13 крыш, укрепить три фундамента, обновить три фасада, отремонтировать подвалы и модернизировать инженерные системы.

По информации пресс-службы регоператора, большинство ремонтируемых домов были построены во второй половине XX века и на данный момент вышли за пределы своего проектного ресурса.

Наталья Белоштейн