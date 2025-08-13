В Екатеринбурге обнаружили зараженную партию нектаринов из Узбекистана

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило живых личинок восточной плодожорки в партии нектаринов, поступивших из Узбекистана в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ведомства.

На склад временного хранения в Екатеринбурге 12 августа поступил груз из 20 т свежих фруктов, часть из которых была заражена карантинным вредителем. Факт заражения подтвердили лабораторные исследования, проведенные специалистами Екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». «По результатам лабораторной экспертизы в 5 т нектаринов обнаружена живая личинка карантинного объекта — восточной плодожорки (Grapholita molesta)»,— говорится в сообщении.

В соответствии с действующим порядком фитосанитарного контроля продукцию отправили на обеззараживание, чтобы предотвратить распространение вредителя на территории России.

Полина Бабинцева