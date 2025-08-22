Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проекты благоустройства в Свердловской области получат господдержку

Пять проектов благоустройства в городах Свердловской области получат деньги из федерального бюджета в 2026-2027 годах, передает департамент информационной политики региона.

Проект для Богдановича

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект для Заречного

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект для Первоуральска

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект для Сысерти

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект для Талицы

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проекты стали победителями юбилейного X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Свердловская область заявляла на конкурс 12 проектов, но благоустройство за счет госбюджета будет реализовано на следующих территориях:

  • участок улицы Ленина в Талице;
  • пешеходная зона в районе улицы Курчатова в Заречном;
  • набережная Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске;
  • улица Партизанской в Богдановиче;
  • центральный сквер в Сысерти.

«Для каждого из этих проектов мы гарантируем поддержку на региональном уровне, чтобы перемены чувствовались не на бумаге, а в жизни»,— добавил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За все это время отобрано 1185 проектов, 16 из них уже реализованы в Свердловской области.

Ранее участок набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе ФКГС. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году.

Ирина Пичурина

