Проекты благоустройства в Свердловской области получат господдержку
Пять проектов благоустройства в городах Свердловской области получат деньги из федерального бюджета в 2026-2027 годах, передает департамент информационной политики региона.
Проекты стали победителями юбилейного X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Свердловская область заявляла на конкурс 12 проектов, но благоустройство за счет госбюджета будет реализовано на следующих территориях:
- участок улицы Ленина в Талице;
- пешеходная зона в районе улицы Курчатова в Заречном;
- набережная Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске;
- улица Партизанской в Богдановиче;
- центральный сквер в Сысерти.
«Для каждого из этих проектов мы гарантируем поддержку на региональном уровне, чтобы перемены чувствовались не на бумаге, а в жизни»,— добавил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За все это время отобрано 1185 проектов, 16 из них уже реализованы в Свердловской области.
Ранее участок набережной рек Исети и Ольховки в Екатеринбурге стал победителем голосования за объект для благоустройства по программе ФКГС. Работы по благоустройству при федеральной поддержке начнутся в 2026 году.