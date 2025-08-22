Движение по Большеохтинскому проспекту будет ограничено до понедельника

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. Они начали действовать с пятницы, 22 августа, в двух районах города, сообщили в ГАТИ.

В частности, в Колпинском районе с 22 августа по 5 сентября в связи с производством работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по улице Танкистов в городе Колпино — от проспекта Ленина до Павловской улицы, с закрытием правого поворота в сторону СНТ Ижорский Массив-2.

Предлагаемый объезд: по проспекту Ленина, улице Танкистов, Павловской, улице Красных Партизан и улице Братьев Радченко.

В Красногвардейском районе с 22:00 22 августа до 07:00 25 августа из-за реконструкции водопроводной сети дорожные ограничения вводятся при движении Большеохтинскому проспекту — от Панфиловой до Большой Пороховской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по внешнему кольцу КАД в районе порта Бронка перекрыли до 4 ноября.

Андрей Цедрик