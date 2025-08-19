В Свердловской области 20 августа ожидаются сильные дожди и грозы

В среду, 20 августа, на территории Свердловской области прогнозируются сильные дожди и грозы, предупредили уральцев в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловчан просят не включать электроприборы во время грозы, закрыть все окна и двери в помещении, убрать с открытых площадок предметы, которые может унести ветер, а также очистить системы водоотведения от мусора. На улице жителей просят избегать открытых пространств и высоких объектов,не ходить у линий электропередач и не пытаться перейти через затопленные участки дороги.

По информации уральского Гидрометцентра, в ночь на 20 августа с приближением циклона из Казани дожди, местами сильные, охватят большую часть Свердловской области. В регионе начнет холодать, в западных районах дневная температура не превысит +18°..+20°.

Ирина Пичурина