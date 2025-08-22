Власти Благовещенска выделили территории для использования электросамокатов

Администрация столицы Амурской области определила территории общего пользования, где разрешено ездить на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также места их стоянки и хранения. В их число вошли отдаленные районы и населенные пункты, входящие в состав городского округа Благовещенск.

Как сообщал «Ъ», 14 июля Благовещенск первым в стране ввел полный запрет на размещение и использование СИМ. Постановление распространяется на правоотношения после этой даты.

Мэрия указала, что местами стоянки и хранения СИМ могут быть территории возле остановок и посадочных площадок муниципальных автобусов. При этом размещенные там СИМ не должны препятствовать передвижению пешеходов, подходу к остановкам и другим элементам благоустройства, посадке и высадке пассажиров общественного транспорта, проезду инвалидных и детских колясок, специальной дорожной техники. Власти рекомендуют размещать не более пяти единиц СИМ на стоянке.

Анна Яшина, Благовещенск