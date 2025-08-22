Минздрав: порядок медосвидетельствования на опьянение изменится с осени 2027 года

Изменения порядка медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения, принятые в июле этого года, вступят в силу осенью 2027 года, сообщили в Минздраве. Ранее СМИ сообщали, что изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

«К этому времени будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения»,— сообщили в ведомстве. До 2027 года порядок медосвидетельствования останется прежним.

Согласно принятому документу, с 1 сентября 2027 года изменится интервал между измерениями алкотестером — он будет увеличен до 15–25 минут (ранее 15–20). Для химико-токсикологического анализа мочу нужно сдать в течение 30 минут после направления, иначе потребуется анализ крови. В направлении будет указываться прием медикаментов для учета их влияния. Биоматериалы будут храниться 3 месяца, данные масс-спектров — 5 лет.