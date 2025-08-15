В России с сентября изменится порядок медосвидетельствования на опьянение

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в том числе для водителей. Как рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, в процедуре не произошло глобальных изменений, но введено несколько важных нововведений.

По словам господина Машарова, увеличится интервал между двумя измерениями в выдыхаемом воздухе с помощью алкотестера — теперь он составит от 15 до 25 минут вместо прежних 15–20 минут. При направлении на химико-токсикологическое исследование установлен срок сдачи мочи — не позднее 30 минут после направления. Если анализ не будет сдан в это время, обследуемому придется сдать кровь.

Кроме того, в направлении теперь обязательно указывается факт приема медикаментов, что позволит учитывать их влияние на результаты экспертизы. Медицинские организации обязаны хранить биоматериалы три месяца с момента оформления справки, а данные масс-спектров — пять лет.