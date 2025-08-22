«Самолет» выкупил долю партнера в ЖК «Егорово Парк»

Группа компаний «Самолет» стала единственным владельцем застройщика ЖК «Егорово Парк» в Подмосковье, консолидировав 100% ООО «Специализированный застройщик “Самолет-Жилино”». 20% компании выкуплены у ООО «НДК Капитал».

Стоимость сделки эксперты оценивают в 2–3,5 млрд руб. Руководитель «НДК Капитала» Олег Козин, связанный с хоккейной командой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, не ответил на запрос «Ъ». В «Самолете» также оперативно не прокомментировали сделку.

По мнению аналитиков, выход партнера мог быть запланирован или связан с кризисом на рынке. «Отмена льготной ипотеки сильнее всего ударила по экономике проектов в Подмосковье»,— отметил Дмитрий Шелковский из IBC Real Estate. Однако «Самолет» может рассчитывать на отложенный спрос, полагает управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

Подробнее — в материале «Ъ».