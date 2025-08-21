Парк для одного

Крупный девелопер ГК «Самолет» (MOEX: SMLT) стал единственным владельцем проекта по строительству в Подмосковье жилого комплекса «Егорово Парк» (162,4 тыс. кв. м). Свою долю стоимостью 3 млрд руб. компании передала структура первого вице-президента Федерации хоккея Подмосковья Олега Козина. К выходу из проекта инвестора могло подтолкнуть падение спроса на жилье в Подмосковье.

ПАО «ГК "Самолет"» 18 августа стало владельцем 100% долей в капитале ООО «Специализированный застройщик "Самолет-Жилино"», следует из данных ЕГРЮЛ. Свою долю девелоперу уступило ООО «НДК Капитал», ранее контролировавшее в структуре 20%. В ГК «Самолет» и «НДК Капитале» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Специализированный застройщик «Самолет-Жилино», согласно «Наш.Дом.РФ», строит жилой комплекс «Егорово Парк» в городском округе Люберцы в Подмосковье. Жилая площадь проекта 162,4 тыс. кв. м, из которых достроено 90,7 тыс. кв. м. Рыночная стоимость 20% в «Егорово Парке» могла составить 2–3 млрд руб., считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Оценка управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова выше — 3–3,5 млрд руб.

ГК «Самолет» — крупнейший девелопер России по объему текущего строительства. Компания возводит 4,8 млн кв. м недвижимости. «Самолет» работает в Москве, Подмосковье, Петербурге, Владивостоке, Тюмени, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других городах. Выручка группы в 2024 году выросла на 32% год к году, до 339,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 3,2 раза, до 8,2 млрд руб. Основным акционером группы считался Михаил Кенин с пакетом 31,6%. Он умер 10 августа. Господин Кенин был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: ранее они владели долями в «Русской аквакультуре» и Архангельском водорослевом комбинате (см. “Ъ” от 22 июля 2020 года). Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет Две столицы».

ООО «НДК Капитал» руководит Олег Козин, он же владел компанией до июля этого года, позже передав 100% личному фонду «Одиссея», следует из ЕГРЮЛ. Бенефициары последнего не раскрываются. Господин Козин — первый вице-президент Федерации хоккея Подмосковья. Он состоит в команде «Легенды хоккея», за которую играл также губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщалось на официальном портале правительства региона в 2019 году. Господин Козин “Ъ” не ответил.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин не исключает, что выход «НДК Капитала» из проекта «Егорово Парк» планировался заранее. Хотя директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов считает, что решение могло быть принято под влиянием негативной рыночной конъюнктуры.

Отмена льготной ипотеки сильнее всего ударила по экономике проектов в Подмосковье, где, как правило, возводится массовое жилье с полной социальной инфраструктурой, полагает Дмитрий Шелковский.

По подсчетам «Метриума», в январе—июле в Московской области заключено 25,3 тыс. договоров долевого участия. Год к году показатель сократился на 11,6%. Руслан Сырцов предполагает, что «Самолет» может рассчитывать на высокий отложенный спрос в «Егорово Парке» по мере снижения ключевой ставки. Но партнер проекта мог решить получить единовременную выплату, а не более крупную сумму в отдаленной перспективе, считает он.

Партнерства тем не менее сохраняют популярность на девелоперском рынке. В условиях дорогих денег и прекращения программы льготной ипотеки они остаются наиболее выгодным форматом, считает господин Шелковский. Речь может идти и о довольно крупных проектах. В августе «Страна Девелопмент» и компания «Новая эра», которую развивает «РЖД-Недвижимость», договорились о застройке Рижского грузового двора на северо-востоке Москвы, где планируется многофункциональный комплекс на 500 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова