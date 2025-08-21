Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Парк для одного

ГК «Самолет» консолидировала 100% в ЖК «Егорово Парк»

Крупный девелопер ГК «Самолет» (MOEX: SMLT) стал единственным владельцем проекта по строительству в Подмосковье жилого комплекса «Егорово Парк» (162,4 тыс. кв. м). Свою долю стоимостью 3 млрд руб. компании передала структура первого вице-президента Федерации хоккея Подмосковья Олега Козина. К выходу из проекта инвестора могло подтолкнуть падение спроса на жилье в Подмосковье.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ПАО «ГК "Самолет"» 18 августа стало владельцем 100% долей в капитале ООО «Специализированный застройщик "Самолет-Жилино"», следует из данных ЕГРЮЛ. Свою долю девелоперу уступило ООО «НДК Капитал», ранее контролировавшее в структуре 20%. В ГК «Самолет» и «НДК Капитале» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

Специализированный застройщик «Самолет-Жилино», согласно «Наш.Дом.РФ», строит жилой комплекс «Егорово Парк» в городском округе Люберцы в Подмосковье. Жилая площадь проекта 162,4 тыс. кв. м, из которых достроено 90,7 тыс. кв. м. Рыночная стоимость 20% в «Егорово Парке» могла составить 2–3 млрд руб., считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский. Оценка управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова выше — 3–3,5 млрд руб.

ГК «Самолет» — крупнейший девелопер России по объему текущего строительства. Компания возводит 4,8 млн кв. м недвижимости. «Самолет» работает в Москве, Подмосковье, Петербурге, Владивостоке, Тюмени, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и других городах. Выручка группы в 2024 году выросла на 32% год к году, до 339,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась в 3,2 раза, до 8,2 млрд руб. Основным акционером группы считался Михаил Кенин с пакетом 31,6%. Он умер 10 августа. Господин Кенин был бизнес-партнером Максима Воробьева, брата губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: ранее они владели долями в «Русской аквакультуре» и Архангельском водорослевом комбинате (см. “Ъ” от 22 июля 2020 года). Максим Воробьев также контролировал 25% в одной из структур «Самолета», компании «Самолет Две столицы».

ООО «НДК Капитал» руководит Олег Козин, он же владел компанией до июля этого года, позже передав 100% личному фонду «Одиссея», следует из ЕГРЮЛ. Бенефициары последнего не раскрываются. Господин Козин — первый вице-президент Федерации хоккея Подмосковья. Он состоит в команде «Легенды хоккея», за которую играл также губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщалось на официальном портале правительства региона в 2019 году. Господин Козин “Ъ” не ответил.

Обыски обвалили котировки

Читать далее

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин не исключает, что выход «НДК Капитала» из проекта «Егорово Парк» планировался заранее. Хотя директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов считает, что решение могло быть принято под влиянием негативной рыночной конъюнктуры.

Отмена льготной ипотеки сильнее всего ударила по экономике проектов в Подмосковье, где, как правило, возводится массовое жилье с полной социальной инфраструктурой, полагает Дмитрий Шелковский.

По подсчетам «Метриума», в январе—июле в Московской области заключено 25,3 тыс. договоров долевого участия. Год к году показатель сократился на 11,6%. Руслан Сырцов предполагает, что «Самолет» может рассчитывать на высокий отложенный спрос в «Егорово Парке» по мере снижения ключевой ставки. Но партнер проекта мог решить получить единовременную выплату, а не более крупную сумму в отдаленной перспективе, считает он.

Партнерства тем не менее сохраняют популярность на девелоперском рынке. В условиях дорогих денег и прекращения программы льготной ипотеки они остаются наиболее выгодным форматом, считает господин Шелковский. Речь может идти и о довольно крупных проектах. В августе «Страна Девелопмент» и компания «Новая эра», которую развивает «РЖД-Недвижимость», договорились о застройке Рижского грузового двора на северо-востоке Москвы, где планируется многофункциональный комплекс на 500 тыс. кв. м.

Дарья Андрианова

Топ-10 застройщиков России по объему текущего строительства

Компания Объем (тыс. кв. м) Изменение год к году (%)
ГК «Самолет» 4,85 –5,27
ГК ПИК 4,3 –5,08
«Точно» 2,35 50,64
Dogma 1,97 3,68
ФСК 1,73 –9,42
«Брусника» 1,54 21,26
ЛСР 1,53 –28,5
«Югстройинвест» 1,5 30,43
Setl Group 1,37 7,03
ССК 1,32 15,79

Источник: «Наш.Дом.РФ».

