В России сократились продажи баклажанов и кабачков

Продажи свежих овощей в России за год снизились на 2,6%. Наиболее заметное падение продемонстрировали баклажаны (–16%) и кабачки (–10,5%), следует из данных компании «Нильсен». Аналитики связывают это с общей тенденцией оптимизации потребительских расходов.

«Потребители, которые год назад переходили на качественные позиции, сейчас оптимизируют свою корзину», — констатирует директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов. Рост продаж продуктов в натуральном выражении замедлился с 6% в первом полугодии 2024 года до 2,2% в 2025-м.

Снижение мотивации аграриев из-за растущих издержек и нестабильных цен привело к сокращению посевных площадей. Импорт, по словам гендиректора «АБ-Центра» Алексея Плугова, не смог полностью компенсировать падение сборов. Поставки баклажанов из-за рубежа в 2024 году сократились на 25%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Овощи попали под сокращение».