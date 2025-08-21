The Economist: Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков Центрального разведывательного управления по России. Об этом сообщает The Economist. Сотрудница ЦРУ руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Издание не называет имя уволенной сотрудницы ЦРУ. Директор национальной разведки США Тулси Габбард аннулировала ее допуск к секретной информации 19 августа. Мера коснулась еще 36 действующих и бывших представителей спецслужбы, которых обвинили в нарушении клятвы верности. Всего аналитик проработала в американской разведке более 20 лет. Она курировала операции и аналитические проекты ЦРУ, связанные с Россией и СССР.

В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, что совпало с появлением в СМИ «досье Стила» с неподтвержденными обвинениями против Дональда Трампа, который в том году участвовал в президентской гонке. Однако, по данным отчета Тулси Габбард от 18 июля 2025 года, до выборов разведка США считала, что у России не было ни возможностей, ни намерений повлиять на исход голосования.

В отставку отправили и других авторов доклада о предполагаемом вмешательстве РФ — Шелби Пирсон и Вин Нгуен. По информации The Economist, увольнения вызвали беспокойство среди сотрудников спецслужбы. По словам бывшего сотрудника ЦРУ Ларри Пфайффер, лишение допуска к секретной информации означает «конец карьеры».

21 августа директор Тулси Габбард сообщила о сокращении штата на 40%. В спецслужбе ожидают, что это позволит сэкономить около $700 млн в год. Госпожа Габбард пояснила, что за последние 20 лет разведка стала «раздутой и неэффективной» структурой.