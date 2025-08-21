Венгрия предложила помощь венграм на западе Украины после ударов по Мукачево

Будапешт предлагал венграм в Закарпатской области Украины помощь венгерского правительства после сообщений о пожаре на территории подвергнувшегося ударам завода. Об этом президент Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсетях, призвав к скорейшему урегулированию на Украине.

«На сегодняшнем заседании правительства мы рассмотрели последствия российского ракетного обстрела Мукачево,— написал венгерский лидер в соцсети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). — Я приказал министру внутренних дел подготовить больницы в Дебрецене и Ньиредьхазе к приему раненых. Слава богу, в этом не было необходимости».

Виктор Орбан также сообщил, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел консультации с представителями венгров в Закарпатье. Им была «предложена помощь венгерского правительства», отметил он.

Свой пост венгерский президент завершил призывом к миру на Украине. «Усилия по достижению мира и переговорный процесс, инициированные президентом Трампом, должны продолжаться,— написал он. — Только мир!»,— заявил Орбан.

Ранее сегодня главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области сообщило, что в городе Мукачево «возник масштабный пожар площадью около 7 тыс. кв. метров». Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале позднее сообщила, что завод американской компании Flex в Мукачево подвергся ударам. Ближе к вечеру президент Американской торговой палаты на Украине Энди Хундер в комментарии агентству Associated Press назвал произошедшее «сигналом» со стороны России о том, что она «не стремится к миру».

Анастасия Домбицкая