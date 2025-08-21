AP: в ходе ударов на Украине поврежден американский завод Flex

Американский завод электроники Flex подвергся атаке в ходе ударов по западным территориям Украины. Об этом президент Американской торговой палаты (независимая негосударственная деловая ассоциация, аккредитованная Торговой палатой США как представитель интересов американского бизнеса.— "Ъ") на Украине Энди Хундер сообщил агентству Associated Press (AP). Он назвал произошедшее «сигналом» со стороны России о том, что она «не стремится к миру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД Украины Фото: МИД Украины

«Сигнал очевиден: Россия не стремится к миру,— цитирует AP Энди Хундера.— Россия атакует американский бизнес на Украине, унижая американский бизнес».

По словам собеседника агентства, в момент удара в помещении находились 600 работников ночной смены, шестеро из которых получили ранения.

Ранее сегодня об ударах по заводу американской компании Flex в Мукачево (Закарпатская область Украины.— "Ъ") сообщала в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она написала о 19 пострадавших.

Министерство обороны РФ 21 августа сообщало об «ударах беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, военной аэродромной инфраструктуре, позициям оперативно-тактических ракетных комплексов, складам боеприпасов и имущества ВСУ».

Анастасия Домбицкая