ФАС готовится повысить норматив продаж бензина на бирже до 17%

Федеральная антимонопольная служба России предложила повысить минимальный объем продаж бензина на бирже с 15% до 17%. В ведомстве сообщили «Ъ», что проработка меры находится на финальной стадии.

По мнению источника «Ъ» в отрасли, повышение норматива необходимо, но вводить его нужно с весны 2026 года, чтобы крупные нефтекомпании успели подготовиться и сделать запасы.

В прошлый раз ФАС и Минэнерго корректировали нормативы на продажу топлива в начале 2024 года. Тогда объемы продаж дизельного топлива были увеличены с 12,5% до 16%.

В начале лета цены на бензин на Петербургской бирже перешли к росту. В августе котировки АИ-95 и АИ-92 обновили максимумы, державшиеся с осени 2023 года. 21 августа АИ-92 достиг исторического максимума в 72,66 тыс. руб. за тонну, подорожав за день на 0,21%. АИ-95 скорректировался на 1,11%, до 81,34 тыс. руб. за тонну.

