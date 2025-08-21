Рабочий погиб в Петербурге, попав в станочное оборудование

Попадание в станочное оборудование на предприятии в Невском районе Санкт-Петербурга привело к гибели рабочего. В обстоятельствах смерти сотрудника разбираются следствие и прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, рабочий погиб 20 августа.

Специалисты принимают меры для выяснения обстоятельств инцидента и установления лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКР проводит проверку после падения плиты на рабочего в Санкт-Петербурге.

Татьяна Титаева