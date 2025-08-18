СК проводит проверку после падения плиты на рабочего в Санкт-Петербурге
Следственный комитет выясняет обстоятельства получения рабочим травмы из-за падения обшивочной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Фото: ГСУ СК по Санкт-Петербургу
По информации следствия, 17 августа на мужчину, выполнявшего работы на стройке на Комендантском проспекте, упала обшивочная плита фасада. Рабочий получил травмы и был доставлен в медучреждение.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СК возбудил уголовное дело после гибели двух строителей-мигрантов в Вартемягах.