Corriere della Serra раскрыла имя задержанного по делу о «Северных потоках»

Гражданина Украины, задержанного в Италии по подозрению в координации диверсии на «Северных потоках», зовут Сергей Кузнецов. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Serra.

«49-летний Сергей Кузенцов был замечен карабинерами в бунгало туристического комплекса в Сан-Клементе, недалеко от Мизано-Адриатико, на Романьольской Ривьере. Он приехал на машине с женой и двумя детьми на праздник»,— говорится в материале Corriere della Serra.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что задержанный работал в Службе безопасности Украины (СБУ) и является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ). В следственной группе рассказали изданию, что задержанный, по предварительным данным, возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских водолазов. Они были тайно наняты специальным украинским военным подразделением с целью установки взрывных устройств, писала газета.

49-летний мужчина был задержан ночью 21 августа в коммуне Сан-Клементе, расположенной в Римини. Задержание проводилось по ордеру федеральной прокуратуры ФРГ. Сейчас он находится под арестом в Болонье. Вскоре суд рассмотрит запрос на его экстрадицию в Германию.

По версии прокуратуры Германии, задержанный входил в группу, заложившую взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Надзорное ведомство Германии считает, что он был одним из координаторов этой операции.

26 сентября в «Северном потоке» и «Северном потоке-2» Дания выявила огромную утечку газа. Швеция сообщила, что причиной аварии послужили взрывы. Оператор проекта Nord Stream AG утверждает, что повреждения носят беспрецедентный характер. Европейские страны признали, что инциденты были преднамеренными. Власти России заявили, что в результате диверсий, которые Генпрокуратура расценила как «акт международного терроризма», стране нанесен существенный экономический ущерб. Ответственность за атаку до сих пор никто не взял.

Анастасия Домбицкая