ТАСС: два жителя ДНР погибли при ударе ВСУ в Енакиеве

Село Енакиево Донецкой народной республики подверглось удару Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, два человека погибли. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

По словам собеседника агентства, удар был нанесен беспилотниками по жилому массиву. Telegram-канал «Типичное Енакиево» сообщает, что под удар попали дома на улице Фильтровальной. В результате повреждено остекление в нескольких из них.

18 августа глава ДНР Денис Пушилин сообщал об одном погибшем и двух пострадавших в результате атак ВСУ. В тот день в регионе было зафиксировано 20 атак с применением беспилотников.