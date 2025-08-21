Обыски обвалили котировки

Акции «Самолета» на Московской бирже 21 августа подешевели на 7,8%, до 1,161 тыс. руб. за бумагу, на новостях об обысках в офисе группы в Санкт-Петербурге. Как сообщили в СКР, СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовные дела по статье о мошенничестве из-за задержки сдачи квартир в ЖК «Новое Колпино» и «Курортный квартал», застройщиком которых выступает «Самолет».

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководителей застройщика получили от граждан денежные средства на основании договоров долевого участия, но в установленный законом срок обязательства по сдаче домов не исполнили. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступлений, заявили в СКР.

В «Самолете» сообщили, что по объектам «Новое Колпино» и «Курортный квартал» в офисе компании в Санкт-Петербурге проведена «рабочая проверка документации». Там добавили, что строительство объектов ведется в усиленном режиме после сложностей с обеспечением рабочей силой и объекты взяты на особый контроль главным офисом компании «Самолет». Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир, в ряде секций уже выдаются ключи, говорят в компании.

В комитете по строительству Санкт-Петербурга пояснили, что зимой и весной этого года структуры «Самолета» получали предостережения из-за срыва сроков передачи соинвесторам квартир в сданных объектах. Это привело к внеплановой проверке, по итогам которой компании предписали завершить процесс. Но 1 июля застройщик проинформировал комитет о невозможности исполнить предписание из-за острой нехватки специалистов. За это компанию привлекли к административной ответственности.

Снижение котировок бумаг после таких новостей — обычное явление для рынка. «Инвесторы всегда в моменте реагируют бурно, плюс еще общие настроения на фондовом рынке сегодня “медвежьи”»,— отмечает гендиректор инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. Главные опасения инвесторов заключаются в «большом объеме займов эмитента на долговом рынке по высоким купонным ставкам», в условиях высокой ключевой ставки, указывает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. «В этих тисках девелопер долго существовать не сможет, тем более если к нему есть еще какие-то претензии, есть риск попасть на большие штрафы»,— полагает он.

Андрей Ковалёв, Дарья Андрианова; Александра Тен, Санкт-Петербург