На завершение строительства школы в Уфе направят 302 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на конкурсе 10 сентября планирует выбрать подрядчика завершения строительства общеобразовательной школы в микрорайоне Затон-Восточный, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 302,9 млн руб., он будет оплачен за счет бюджета республики.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

До конца года необходимо завершить укладку кровли, фасадные и внутренние отделочные работы, проложить инженерные системы, установить лифт, двери и окна, благоустроить территорию и так далее.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте этого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования регионального правительства и расторг концессионное соглашение с компанией «Школа Затон-Восточный».

Концессионное соглашение о строительстве школы на 1225 мест площадью 8,3 тыс. кв. м подписали в ноябре 2021 года министерство образования и науки Башкирии и ООО «Седьмая концессионная компания „Просвещение“» (позже компания переименована в «Школа Затон-Восточный») сроком на 10 лет. По условиям договора, бюджетные инвестиции должны были превысить 1,7 млрд руб., из которых 866,4 млн руб. — в виде капитального гранта, 849,1 млн руб. — в виде субсидий из федерального бюджета.

Объект должны были сдать до 15 июля 2023 года, позже сроки перенесли на 17 июня 2024 года.

В конце прошлого года готовность школы составила 96%, отмечал глава Башкирии Радий Хабиров во время «Прямой линии». По его прогнозам, ввод объекта в эксплуатацию планировался 1 сентября 2025 года.

Майя Иванова