Трамп сам будет патрулировать улицы Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что сегодня сам будет патрулировать улицы Вашингтона вместе с силами правопорядка. «Думаю, сегодня вечером я выйду на улицы вместе с полицией и, конечно же, с военными. Так что мы выполним свою задачу»,— сказал господин Трамп в интервью консервативному радиоведущему Тодду Старнсу. В Белом доме уже подтвердили намерение президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Дональд Трамп распорядился ввести в Вашингтон бойцов Национальной гвардии 11 августа. По словам президента, только введение федеральных сил безопасности может помочь справиться с преступностью в округе Колумбия, уровень которой, заявил господин Трамп,— один из высочайших в мире. На этой неделе в столицу были направлены нацгвардейцы, в том числе из соседних штатов — Южной Каролины, Огайо и Западной Виргинии.

Согласно опросу The Washington Post и Schar School, почти восемь из десяти жителей Вашингтона выступают против введения федеральных сил безопасности в город, а 65% опрошенных считают, что это не сделает город безопаснее.

Кирилл Сарханянц