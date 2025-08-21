Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Газпромбанк представил новые платежные терминалы на базе открытого платформенного решения «Яндекс Пэй». Они позволяют оплачивать покупки не только банковской картой и по СБП, но и частями. Первым ритейлером, который установил такие терминалы, стала сеть «Иль де Ботэ». Для оплаты достаточно отсканировать QR-код на экране терминала с помощью камеры смартфона или приложения банка, а затем выбрать способ оплаты. Если пользователь выберет оплату частями, ему предложат несколько вариантов графика платежей. Терминалы поддерживают универсальный QR-код, что позволяет оплачивать покупки со счета любого банка по СБП и картой.

Объединенная авиастроительная корпорация работает над укороченной версией нового лайнера МС-21. В ней предварительно будет не 175, а 153 кресла. Проект представят до конца года, после чего следует решить вопросы финансирования с участием государства.

Выручка одного крупнейших российских металлургов — НЛМК — по итогам первой половины 2025 года снизилась на 15%, до 439 млрд руб. Чистая прибыль — на 45%, до 45 млрд руб. Основные причины — сокращение объемов производства на 5% год к году и падение цен на основную продукцию на 14%. Аналитики ждут в 2026 году восстановления показателей прежде всего за счет роста цен на стальную продукцию.

