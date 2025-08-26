Легкости перевода

Система быстрых платежей (СБП) Банка России продолжает тестировать новые максимумы по числу и объему переводов средств между физическими лицами. Во втором квартале 2025 года через нее прошло 3,2 млрд операций на 22,2 трлн руб., что существенно превышает показатели прошлого года. За год банки привыкли, что клиенты могут размещать деньги, а потом легко переводить их в другие банки в поисках выгодных предложений. В таких условиях кредитным организациям приходится искать способы удержания клиентов и сохранения их лояльности.

СБП ускоряет оборот

Во втором квартале 2025 года переводы денег между физическими лицами через СБП обновили исторические максимумы, следует из статистики регулятора. С апреля по июнь через СБП прошло 3,2 млрд операций на 22,2 трлн руб.— на 11,5% и 9,9% больше, чем в предыдущем квартале, соответственно. Год к году рост составил 41,2% по числу операций и 65,1% по объему переведенных средств.

Рост объемов переводов средств по СБП между физлицами в апреле—июне 2025 года был обеспечен именно увеличением количества переводов, которые выросли за квартал на 330 млн.

Средний же чек продолжил снижение второй триместр подряд с пика в конце 2024 года (7,3 тыс. руб.) — во втором квартале 2025 года он составил 6,9 тыс. руб. При этом в годовом выражении чек все еще заметно — на 17% — выше, чем во втором квартале прошлого года.

Именно во втором квартале 2024 года случилась «маленькая революция»: с 1 мая 2024 года вступил в силу закон, по которому комиссия не должна взиматься при переводе гражданами средств до 30 млн руб. в месяц между своими счетами (me2me-переводы) в разных банках. До этого тарифы на такие операции банки устанавливали сами (лимит на бесплатные переводы в рамках СБП до 100 тыс. руб. любым клиентам — P2P-переводы — действовал с мая 2020 года).

Некоторые из них либо брали комиссию с первой операции, либо вводили минимальные лимиты на бесплатные переводы. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что кредитные организации устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов, перевод денег со счета в одном банке на счет того же человека в другом.

Хотя бесплатный лимит в 30 млн руб. был установлен для всех me2me-переводов, а не только СБП (кроме переводов в отделениях банков и по номеру карты), его введение оказало значительное влияние на движение средств именно через СБП.

Во втором квартале 2024 года объем переведенных таким образом денег по сравнению с началом того же года вырос на 48% (для сравнения, средний ежеквартальный прирост по 2023 году составлял всего 18%), а количество трансакций увеличилось на 27% (16%).

В дальнейшем произошла некоторая стабилизация прироста: во втором полугодии 2024 года объем переводов в среднем увеличился на 27% (к концу этого года он перевалил за 20 трлн руб.), а их число — на 14%. При этом продолжает расти популярность me2me-переводов, указывают в банке «Русский стандарт». Согласно его статистике, доля таких операций в общем количестве переводов физлиц через СБП во втором квартале составляла 44%. Эти цифры соотносятся с данными ЦБ: в целом по системе на me2me-переводы в первом полугодии приходилось 40% всех переводов через СБП, то есть более 1,2 млрд операций ежеквартально.

Деньги пошли налегке

Введение бесплатного лимита привело к росту популярности Системы быстрых платежей, рассказали в опрошенных «Ъ-Review» банках. В ОТП-банке доля объема СБП во всех переводах на свои счета в другие банки за год возросла с 90% до 98%, приводит данные начальник управления финансовой отчетности, бюджетирования и источников данных кредитной организации Никита Камышный.

«Мы отмечаем, что люди все чаще используют СБП для проведения переводов на небольшие суммы, растет и количество активных клиентов, регулярно использующих СБП для переводов»,— подтверждает директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Инго-банка Полина Берсенева.

«Мы видим увеличение как количества операций СБП, так и числа клиентов—активных пользователей сервиса. Количество операций на одного клиента по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза»,— также приводит статистику зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

После введения бесплатного лимита в 30 млн руб. в ВТБ среднее значение перевода самому себе через СБП выросло в 1,5 раза, а другим людям — всего на 19%.

«Это значит, что клиенты активно управляют деньгами между разными банками»,— подчеркивают в ВТБ. «Повышение лимита переводов оказало влияние на перетоки средств клиентов между банками — барьер свободного перевода денег для подавляющего большинства клиентов исчез»,— указывает представитель Т-Банка. Благодаря этому усилилась конкуренция между банками по различным продуктам — вкладам, накопительным счетам и так далее, отмечают в Почта-банке.

«Первое время (после введения лимита в 30 млн руб.— “Ъ-Review”) присутствовали опасения, что из-за конкуренции за розничные пассивы отдельные крупные игроки столкнутся с непрогнозируемыми оттоками клиентских средств или давлением на маржу»,— говорит старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Но в целом, по его мнению, за год банки более или менее успешно адаптировались к изменениям.

За быстрым рублем

От увеличения лимита на бесплатные переводы в первую очередь выиграли небольшие банки, нацеленные на рост клиентской базы, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич: «При небольшом количестве офисов и ограниченных расходах на маркетинг эти банки получили возможность конкурировать за пассивы граждан через повышенные ставки по депозитам».

«Подавляющее большинство банков, работающих с розницей, рассматривают теперь сеть офлайн-офисов в основном только как воронку для идентификации новых клиентов с последующим пересаживанием их на диджитал-продукты»,— говорит Иван Уклеин.

«Менее крупные банки стали ближе к своим потенциальным клиентам»,— соглашается с коллегой директор департамента развития розничного бизнеса Реалист-банка (согласно рэнкингу «Интерфакс-100», занимает 89-е место в российской банковской системе по объему активов) Мария Епифанцева. По ее словам, «почти две трети клиентов готовы поменять банк, если им предложат условия лучше».

Другими бенефициарами нововведения стали банки, принадлежащие маркетплейсам, отмечает Дмитрий Грицкевич. Россияне часто пополняют через СБП счета на торговых площадках, пользуясь услугами кредитных организаций, подконтрольных самим маркетплейсам, соглашаются в «Русском стандарте». К середине года два таких банка — Ozon-банк и Яндекс-банк — уже вошли в топ-50 крупнейших кредитных организаций, тогда как еще полтора года назад занимали места во второй и третьей полусотнях.

Вкладчики пошли нарасхват

В целом конкуренция за пассивы физлиц в результате повышения лимита на бесплатные переводы усилилась, солидарны опрошенные «Ъ-Review» участники рынка и эксперты.

«Банки уже довольно давно осознали, что конкуренция за клиента — это всегда два фактора: ценовые условия и удобство»,— рассказывает партнер-эксперт консалтинговой компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский.

По его словам, поскольку у ведущих банков качество сервиса в цифровых каналах на данный момент пришло к приблизительно одинаковому уровню, упрощение переводов между банками «подтолкнуло их к новому витку ценовой конкуренции»: «Клиент точно так же может хранить деньги там, где ему выгодно, и пользоваться сервисами там, где удобно».

На конкуренцию за деньги розничного клиента повлияла также большая потребность банков в средствах граждан для фондирования крупных корпоративных кредитов, отмечает он: «На российском рынке (до последнего времени.— “Ъ-Review”) наблюдался, несмотря на высокие процентные ставки, рост портфеля корпоративных кредитов, которые банки традиционно фондируют средствами населения». На кону, согласно данным Агентства по страхованию вкладов, почти 60 трлн руб.

Крупные банки на усиление конкуренции ответили повсеместным введением повышенных ставок на «новые» деньги, говорит Дмитрий Грицкевич: «На рынке такая стратегия позволяет банкам компенсировать потенциальные оттоки средств населения притоком денег от новых клиентов при сохранении ставок по депозитам на среднерыночном уровне для основной массы лояльных клиентов».

При этом скорость реакции со стороны банков выросла, подчеркивает Иван Уклеин: в прошлом году во время поэтапного повышения ЦБ ключевой ставки (КС) банки пытались, с одной стороны, не проиграть конкуренцию за пассивы и включаться в «гонку ставок» еще до заседания по КС, а с другой — детально рассчитать процентную маржу и не заложить заранее слишком высокий процент.

Также банки стали вводить все новые «якоря» для клиента, указывает Мария Епифанцева. «Например, новые лимиты способствовали развитию семейного банкинга, так как семья — мощный инструмент удержания»,— отмечает она. Снижение ограничений также «стимулировало развитие программ лояльности», рассказывают в Т-Банке. «ВТБ, конкурируя за клиентов, фокусируется не только на ставках, но и на программе лояльности, нефинансовых сервисах и удобных каналах обслуживания»,— рассказали в пресс-службе банка. «Большинство банков очень активно внедряют инструменты гибкого ценообразования и персонализированного ценообразования на депозитах для привлечения и удержания клиентских средств»,— добавляет Илья Иванинский.

Банковская колода растет

В связи с облегчением перетока средств между банками и поиском клиентами лучших условий у граждан увеличивается и количество продуктов от разных кредитных организаций. Благодаря повышению лимита усилилась конкуренция между кредитными организациями, в том числе и по банковским картам, отмечают в Почта-банке. «Количество дебетовых карт в кошельках (клиентов.— “Ъ-Review”) выросло в среднем до четырех»,— говорит Мария Епифанцева.

Действительно, в 2024 году, согласно данным ЦБ, рост числа используемых клиентами банковских карт (операция по которым проводилась хотя бы раз в год) — как расчетных, так и кредитных — составил почти 52%, что значительно превышает показатели предыдущих лет (так, в 2024 году увеличение составило около 7%, в 2023 году — чуть более 9%).

Кроме того, клиенты стали чаще переводить деньги для конвертации валют, что в том числе отражает изменяющиеся финансовые потребности клиентов в управлении международными трансакциями, отмечает Полина Берсенева.

Но ускорение переводов обострило и риски, считает Иван Уклеин, в частности спровоцировало активизацию мошенничества: «В настоящий момент идет всесторонняя работа над пресечением такой противозаконной деятельности».

