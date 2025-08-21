Присяжные признали невиновным экс-охранника Исмаилова в покушении на Руссо

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда признал Тархана Эльдукаева невиновным в покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году. Однако Тархана Эльдукаев признан виновным в пособничестве при покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тархан Эльдукаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Тархан Эльдукаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тархану Эльдукаеву предъявляли обвинения по нескольким статьям УК, включая пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по сговору. Прокурор настаивал на признании его виновным по всем эпизодам, но защита утверждала, что Тархан Эльдукаев непричастен к этим преступлениям.

По версии следствия, в 2006 году бизнесмен Тельман Исмаилов, испытывая неприязнь к певцу Аврааму Руссо и решил его устранить. Личный охранник и доверенное лицо господина Исмаилова — Тархан Эльдукаев — через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа 2006 года Демкин произвел не менее шести выстрелов в Руссо и его охранника, ранив артиста.