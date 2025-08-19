Вечная война под благородными лозунгами

Дональд Трамп заявил, что завершит украинский конфликт без советов экспертов со стороны. «Я уладил шесть войн за шесть месяцев, одна из которых могла потенциально обернуться ядерной катастрофой. Я точно знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над всеми этими конфликтами и так и не смогли ничего сделать, чтобы их остановить»,— написал он в Truth Social перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Теперь президент США рассчитывает остановить военные действия в течение нескольких недель. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, кто сегодня является главным препятствием на пути урегулирования украинского конфликта.

Сразу после саммита на Аляске, когда возникла осязаемая перспектива урегулирования украинского конфликта, резко активизировалась так называемая партия войны. В первую очередь в Европе и на самой Украине. Причем если бы этих людей кто-то в глаза назвал участниками этой самой «партии войны», они бы сильно обиделись, потому что имидж у них прямо противоположный. Эти люди зачастую позиционируют себя как глубоко моральных борцов против агрессии и за территориальную целостность, против любых уступок и компромиссов, навязанных силой. Они требуют возмездия и неотвратимого наказания для всех, кого считают военными преступниками и их пособниками.

Речь идет о многочисленных активистах, представителях гражданского общества, журналистах, публицистах, депутатах Европарламента и других парламентов, экспертах различных фондов и «мозговых центров». Именно они задают сегодня тон в дебатах на всевозможных конференциях и в политических программах на телевидении большинства европейских стран. Именно они обвиняют президента Трампа в сговоре с Кремлем, в готовности отвернуться от Украины, заставить ее пойти на болезненные уступки.

Благородное негодование этих людей столь велико, их обличительный пафос столь силен, их экзальтированность столь заразительна, что вступать с ними в спор мало кто решается. И лидеры ключевых европейских государств вынуждены прислушиваться к их голосу, принимая именно этот голос за общественное мнение, с которым политики в демократических странах обязаны считаться.

Похожая ситуация на Украине, где наиболее активная часть патриотической общественности отвергает любые уступки Москве: и в отношении НАТО, и в том, что касается статуса русского языка, и особенно в территориальных вопросах. Некоторые представители этой общественности, в том числе депутаты Верховной рады, уже призвали выходить на митинги к посольству США, написав на картонках все, что думают уязвленные украинские патриоты о президенте Трампе и его миротворческих усилиях.

Как показали последние события, когда в Киеве шли митинги протеста против планов ликвидировать независимые антикоррупционные органы, команда Владимира Зеленского поддается давлению улицы, особенно когда на улице собирается молодежь под патриотическими и политически безупречными лозунгами в поддержку европейских ценностей. Нечто подобное может произойти и сейчас. Акции возмущенной общественности в Киеве, которые офис президента сам частично и организовал, могут быть представлены Европе и США как веский довод того, почему нельзя идти на те или иные уступки. Ведь надо учитывать мнение наиболее активной, пассионарной части населения.

Вполне логичный вопрос о том, почему эти пламенные патриоты стоят на киевских площадях с флагами и картонками, а не сражаются в окопах под Покровском, едва ли кто-то из западных лидеров решится публично задать. И в студиях европейских телеканалов, где собираются критикующие Трампа и безоговорочно поддерживающие Украину политики и активисты, таких вопросов уж точно не станут задавать. Там предпочтут жить не в мире реальной политики, где за завершение кровопролитного конфликта надо заплатить определенную цену, а в идеальной вселенной, где есть только белое и черное, невинная жертва и беспощадный агрессор, которому обязательно надо нанести сокрушительное поражение.

Вот только с таким подходом, если попытаться воплотить его в жизнь, война грозит стать бесконечной. Или, что еще хуже, в какой-то момент, по мере усиления взаимной ненависти, может вообще вылиться в мировую ядерную войну. Это понимает президент Трамп, но упорно отказываются понимать представители ненавидящей его «прогрессивной общественности» в Европе и на Украине.

Максим Юсин