Речные круизы уходят от стереотипов

Интерес к речным круизам в России демонстрирует устойчивый рост четвертый год подряд. По данным Росморречфлота, в 2024 году пассажиропоток увеличился на 20% по сравнению с предыдущим годом и достиг 500 тыс. человек, а по итогам этого года эксперты ожидают рост еще на 5–10%. При этом доля речных круизов в структуре внутреннего туризма не превышает 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В последние годы круизный отдых стал одним из самых быстрорастущих сегментов туристической сферы. Начиная с 2020 года ежегодный прирост круизных туристов в среднем составляет 15%.

Однако начало круизного сезона в этом году было, по словам экспертов, «тревожным». В преддверии круизного сезона, который в Москве стартовал 24 апреля, эксперты прогнозировали, что навигация будет одной из самых сложных из-за маловодья, вызванного бесснежной зимой в европейской части России. «У туристов были опасения по поводу отмен круизов в связи с распространением информации о недостаточном уровне воды, в том числе в Волге»,— рассказывает генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. По его словам, участники круизной отрасли испытали оправданный стресс, поскольку любое судоходство зависит от уровня воды в реках, а снег — один из источников этой воды. «Помогла погода — в этом году все хорошо с дождями. Таким образом, отсутствие снега не сказалось на навигации, вода расходовалась аккуратно, хватало энергетикам и флоту»,— резюмировал Андрей Михайловский.

В целом в этом сезоне спрос на круизы сохраняется на уровне прошлого года, рассказал заместитель генерального директора по развитию компании «Водоходъ» Илья Суховольский. В частности, он отмечает, что средняя заполняемость рейсов составляет 85% во всех пяти классах теплоходов, которые составляют круизный флот судоходной компании.

Стереотипы мешают

Несмотря на заметный прогресс в развитии круизного туризма, уровень информированности россиян о таком виде отдыха остается невысоким. Главный источник продвижения —сами туристы. Именно личные рекомендации — так называемое сарафанное радио — формируют интерес и доверие к продукту. Круизные компании реализуют маркетинговые кампании, однако системной государственной поддержки в области формирования туристического бренда круиза на внутреннем рынке пока нет.

«Попытки развивать брендинг внутри страны предпринимались на уровне Ростуризма, сегодня функции отрасли переданы Минэкономразвития.

При этом такие направления, как черноморское побережье, Байкал или Камчатка, уже прочно ассоциируются у населения с туризмом. У круизного сегмента такой устойчивой ассоциации пока не сложилось.

У многих круизы до сих пор вызывают ностальгические воспоминания о советском формате отдыха, что не соответствует текущему уровню сервиса и качеству продукта. Современные круизы — это принципиально иной туристический опыт, и задача отрасли сегодня — донести это до широкой аудитории»,— считает Андрей Михайловский.

Генеральный директор ПАО «Московское речное пароходство» Александр Искрин добавляет, что многие представляют речной круиз как путешествие с минимальными удобствами и плохим сервисом. Но это давно не так. «Речной круиз — это уникальный вид отдыха, который дарит максимум впечатлений при минимуме стресса. В отличие от других путешествий, где приходится постоянно переезжать, здесь вы каждое утро просыпаетесь в новом городе, где вас уже ждут насыщенные экскурсионные программы. Не нужно беспокоиться о питании, оно уже включено, а ежедневные анимационные программы рассчитаны на любой возраст. На теплоходах компании “Мостурфлот” уже давно в каждой каюте есть отдельный санузел, кондиционер, телевизор и другие удобства, на борту доступен интернет, в ресторанах предлагают разнообразное меню»,— поясняет Александр Искрин.

Перспективы роста

Тем не менее потенциал роста у отрасли отнюдь не плохой.

Речной круизный сегмент демонстрирует одни из самых высоких показателей лояльности на туристическом рынке: по оценкам операторов, около 70% клиентов возвращаются к этому формату отдыха повторно.

Повышение интереса стало результатом многолетней работы круизных компаний и переоценки внутреннего турпродукта на фоне ограничений зарубежного отдыха.

Сегодня можно выделить три основные категории любителей круизного отдыха. «В первую очередь это люди пенсионного возраста, для которых ключевое значение имеют комфорт, удобство и спокойная атмосфера. Во-вторых, круизы выбирают семьи с детьми, которые ценят отсутствие дополнительных переездов и очередей, готовые решения по питанию и проживанию без необходимости самостоятельных поисков и разнообразные развлекательные программы как для детей, так и для взрослых. Наконец, последняя категория — это компании друзей и единомышленников, предпочитающие совместный отдых на воде»,— рассказывает Александр Искрин.

При этом аудитория круизного отдыха молодеет — за последние несколько лет средний возраст целевой аудитории речных круизов снизился примерно на пять лет: с 55+ до 50+. Все чаще круизы бронируют семейные пары в возрасте от 35 лет. Сегмент постепенно выходит за пределы традиционного представления о «пенсионном» туризме, поэтому и сам сервис тоже меняется с учетом запросов новой аудитории.

«Если раньше основными гостями были люди 50–55 лет, то сейчас все чаще встречаются туристы 40–45 лет. Стало больше семей с детьми. Расширилась география — теперь круизы активно бронируют жители регионов без речной навигации, узнавшие о преимуществах такого отдыха. Всех их объединяет желание быть ближе к природе, отдохнуть от городской суеты, получить яркие впечатления и новые знания, а также насладиться комфортным, неторопливым путешествием по реке»,— поясняет Александр Искрин.

Круизные компании адаптируют продукт под запрос клиента. В частности, делают еще более удобным пребывание детей в круизах. «В этом году детских путевок забронировано на 20% больше, чем год назад, и до конца сезона мы прогнозируем кратный рост продаж по детскому тарифу»,— рассказал Илья Суховольский.

Раньше российские речные круизы пользовались популярностью у иностранных гостей, но сегодня доля иностранных туристов невелика. «Однако этот спад компенсируется резким ростом спроса среди российских путешественников, которые все чаще выбирают круизный отдых»,— отмечает Александр Искрин.

Новые маршруты

В компании «Московское речное пароходство» выделяют три традиционно востребованных направления: петербургское, круизы до Нижнего Новгорода и Казани и круизы выходного дня. В условиях постоянного повышения темпа жизни россияне все чаще выбирают круизы выходного дня. «Всего за три-четыре дня путешественники успевают посетить старинные города Углич, Мышкин, Тверь, понаблюдать за работой шлюзов, насладиться живописными пейзажами Центральной России, великолепными речными рассветами и закатами. Этот формат особенно востребован среди тех, кто хочет ярких впечатлений без долгого отрыва от повседневных дел»,— рассказал Александр Искрин.

Классические маршруты остаются популярны, однако сегодня большинство туристов выбирают круиз не ради географии, а как формат отдыха, уверен Андрей Михайловский, уточняя, что есть небольшая, но активная категория путешественников, которые «коллекционируют» направления и отслеживают новые маршруты.

Новичкам Андрей Михайловский рекомендует формат круиза выходного дня — «тест-драйв» круизного продукта с полным набором услуг от питания и развлечений до экскурсий. Для ценителей советует редкие двухнедельные маршруты, бронируемые за месяцы вперед.

Популярное направление последних лет — Сибирь: круизы по Оби, Иртышу, Енисею, Лене и Байкалу, где действуют полноценные круизные операторы федерального уровня.

В компании «Водоходъ» отмечают, что наибольший спрос фиксируется на короткие маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также на классические направления — «Две столицы» и круизы по Золотому кольцу, Татарстану и Карелии. Продолжительные круизы, включая туры на Соловецкие острова и в Астрахань, бронируются чаще всего заранее.

Становится популярным формат мультимодальных путешествий, сочетающих речную навигацию с наземными турами, говорит Илья Суховольский. Такой подход позволяет расширить географию и предложить туристам более детальное знакомство с удаленными регионами. Так, в рамках круиз-тура «На встречу с Арктикой» туристы, отправляясь из Санкт-Петербурга, посещают знаковые точки Карелии и совершают четырехдневную поездку на фирменном поезде «Арктика» в Мурманск и Териберку — популярное направление арктического туризма. Другой пример — маршруты по Южной России. Во время стоянки теплохода в Астрахани возможно организовать короткие туры в регионы Северного Кавказа. В августовских программах предусмотрены поездки в Грозный, а также в древние города Дагестана — Махачкалу и Дербент.

Цены растут

Несмотря на ежегодное подорожание (в среднем на 10–15%), резких ценовых скачков рынок не наблюдает: операторы стремятся избегать перегрева, чтобы клиент не сделал выбор в пользу альтернативных форм отдыха. По данным компании «Водоходъ», стоимость круизов в 2025 году в зависимости от класса теплохода, продолжительности маршрута, тематики за один туродень варьируется от 11 тыс. до 55 тыс. руб.

При этом участники рынка жалуются, что сдерживание цен — это тоже риск. «Расходы на топливо для судоходных компаний являются существенным фактором риска, так как формирование стоимости турпродукта начинается за год до старта навигации и в себестоимость закладываются текущие цены на топливо. К началу сезона стоимость топлива может значительно вырасти, создавая дополнительные издержки для круизных компаний»,— объяснил Илья Суховольский. Также на 20% выросла стоимость экскурсионного обслуживания.

И все-таки способы сэкономить на поездке есть. Самый доступный — раннее бронирование с возможностью снизить стоимость тура на 10–25%.

Сейчас уже открыт прием заявок на 2026 год, и это дает туристу выбор кают (включая дефицитные одноместные и люксы) по ценам, максимально приближенным к текущим, плюс сезонные скидки до 15%. Для постоянных клиентов есть скидки до 20%. Вариантов «горящий тур» на этом рынке почти не существует. Среди популярных программ лояльности распространены семейные тарифы с бесплатным размещением одного-двух детей в каюте.

Камни преткновения

Круизная отрасль сталкивается с рядом трудностей. Главная из них — значительный износ судов. «Средний возраст наших теплоходов превышает 45 лет,— рассказывает Александр Искрин.— Новые суда, конечно, строятся, но темпы пока не позволяют быстро обновить весь флот». По его словам, строительство одного теплохода — процесс дорогостоящий, а сроки окупаемости измеряются годами. При существующих процентных ставках выходом может стать только субсидирование государством банковских кредитов. «Не менее остро стоит вопрос инфраструктуры. Давно назрела необходимость модернизации и строительства новых современных причалов»,— говорит он.

По мнению Андрея Михайловского, среди сложностей стоит отметить разницу в платежеспособности населения в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. «В столицах спрос выше, в регионах — сдержаннее, несмотря на то что там цены на круизы зачастую ниже. Однако компании не стремятся сужать аудиторию и искусственно создавать продукт для избранных. Напротив, задача состоит в том, чтобы расширять охват»,— рассказал он.

И все-таки, несмотря на трудности в последние пять лет, речной круиз как формат отдыха переживает заметную трансформацию, рассказывает Андрей Михайловский. Если до 2019 года этот сегмент воспринимался как нишевой и во многом возрастной, то сегодня это динамично развивающийся рынок. На воду спущены новые суда, продолжается строительство флота для основных направлений — Волги, Байкала, Енисея. Практически весь парк проходит модернизацию, затрагивающую как техническое состояние, так и уровень сервиса. Развитие городской инфраструктуры, в том числе в малых населенных пунктах, расширяет экскурсионные возможности круизов. Интерес туристов поддерживается не только уровнем комфорта, но и доступностью новых маршрутов, реконструированных причалов и привлекательностью внутреннего туризма как такового.

«Таким образом, речные круизы все больше становятся не просто способом перемещения, а полноценной альтернативой традиционному отдыху в отелях — с той лишь разницей, что вид из окна каюты меняется каждый день»,— заключает Андрей Михайловский.

Анна Александрова