АО «Нижегородский водоканал» изучает полученное предписание по станции аэрации

АО «Нижегородский водоканал» намерен обратиться в Росприроднадзор за дополнительным разъяснениями по поводу методики расчетов, применявшихся в ходе внеплановой проверки работы Нижегородской станции аэрации. Как писал «Ъ-Приволжье», в ходе этой проверки надзорное ведомство выявило превышение допустимых норм выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

В «Нижегородском водоканале» сообщили, что акт проверки и предписание предприятием получены. Специалисты изучают информацию для определения характера и порядка дальнейших действий.

Ряд документарных замечаний, связанных с актуализацией данных о размерах сооружений и их корректировке в госреестре, будут устранены в обозначенные сроки.

Как писал «Ъ-Прволжье», проверка станции аэрации началась после многочисленных жалоб нижегородцев на запах канализации, который чувствуется в разных районах города.

В «Нижегородском водоканале» напомнили, что источником запаха может быть не только станция аэрации. К такому выводу пришла межведомственная рабочая группы, созданная администрацией города совместно с областными министерствами экологии и ЖКХ.

Андрей Репин