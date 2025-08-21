Власти ЯНАО планируют построить три мусорных завода за 12-15 млрд рублей

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) запланировано строительство трех мусоросортировочных комплексов за 4-5 млрд руб. каждый, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Ноябрьска в рамках автопробега по региону. По его словам, власти в скором времени разработают новые условия для инвесторов проектов.

Господин Артюхов добавил, что в 2023 году ряд компаний были готовы начать строительство объектов, однако после повышения ключевой ставки они отказались от планов. «Сказали, это невозможно, и мы потратили время, в этом году отношения прекратили, надо было соблюсти все юридические формальности»,— пояснил он.

По словам губернатора, на решение инвесторов могли повлиять старые условия реализации проекта. «Чтобы обезопасить бюджетные расходы и не попасть к плохому исполнителю, когда строительство идет медленно и некачественно, мы заложили условия, что компания должна привлечь кредитные деньги, построить все и в конце, когда объект готов и выданы документы, только тогда мы начнем платить. Решили себя таким образом обезопасить»,— сказал глава Ямала.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что на сегодня власти не фиксируют «сильное социальное напряжение», которое могло быть вызвано проблемой в мусорной сфере. «Есть гораздо более острые темы, но есть обязательства, и мы должны будем этим заниматься. Из-за того, что мы начнем строить три мусоросортировочных завода, мы построим меньше школ, километров дорог, это отвлечет ресурсы, но так видимо надо для экологии»,— добавил он.

Дмитрий Артюхов посетил Ноябрьск в рамках автопробега «Честный маршрут». С 13 по 20 августа губернатор посетил 11 населенных пунктов региона, в которых обсудил вопросы жителей округа. На встречах с ямальцами господин Артюхов анонсировал встречу с президентом Владимиром Путиным по развитию Нового Уренгоя после исчерпания извлекаемых запасов газа, заявил об отсутствии «поблажек» для представителей власти при выявлении коррупции и призвал «отказаться от комфорта» из-за угрозы атаки беспилотников.

