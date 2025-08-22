Краткая опись активов Тимура Иванова

При обыске у господина Иванова найдены наличные деньги на сумму 281,7 млн руб. (в том числе $350,3 тыс., €191,5 тыс. и 100 дирхамов ОАЭ); 2,49 млн руб. на трех банковских счетах и 5,9 млн руб. на двух счетах бывшей жены. Часть этих средств уже конфискована.

Также было обнаружено следующее имущество:

170 ювелирных изделий: 129 — из золота, 24 — из серебра, 16 — из платины и 1 — из недрагоценных металлов. Кольца, запонки, серьги, броши и колье, большинство инкрустировано драгоценными камнями.

10 ценных книг, в том числе издание «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» Маркиза де Сада 1950 года на французском языке, «Фауст» 1899 года и книга «Афродита» Пьера Луи 1896 года также на французском.

30 картин, в том числе работы «Храм Василия Блаженного» художника Никаса Сафронова и «Император Николай I cо свитой» неизвестного художника XIX века.

26 единиц холодного и огнестрельного оружия, в том числе охотничье ружье, изготовленное в Бельгии в XIX веке, швейцарский штык-тесак образца 1878 года к винтовкам системы Веттерли и шпага офицера СС образца 1936 года.

44 единиц часов: наручных, карманных и настольных, в том числе именные часы «Полет. Президент России Д. Медведев» и «От Начальника Генерального штаба ВС РФ».

28 земельных участков общей площадью 166,9 тыс. кв. м и оценочной стоимостью 126,7 млн руб.

1 жилой дом в деревне Раздоры Московской области кадастровой стоимостью 31,9 млн руб., 6 жилых и нежилых помещений в Москве, Подмосковье и Тверской области общей стоимостью 427,4 млн руб.; доли в общедолевом праве семи нежилых помещений общей стоимостью 222,2 млн руб. Еще один жилой дом в поселке Архангельское (стоимостью 8,8 млн руб.) и квартира на Поварской улице в Москве (115,9 млн руб.) уже конфискованы.

23 автомобиля общей стоимостью 86,2 млн руб., в том числе зарегистрированный на ООО «Гермес-Техно» Mercedes-Benz 1938 года выпуска и Jaguar 1968 года выпуска.

14 мотоциклов общей стоимостью 17,5 млн руб.

1 моторное судно ALUMA Storm.

99% долей в уставном капитале ООО «Волжский берег», оцененные в 64,3 млн руб.; эквиваленты 50% долей в уставном капитале ООО «Агрокомплекс Русское Село» (15 млн руб.), 100% в ООО «Гринэнерджи» (10 тыс. руб.) и 1% в ООО «Волжский берег» (650 тыс. руб.).