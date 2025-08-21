Turkish Airlines перестала задерживать багаж россиян

В Минтрансе России сообщили, что Turkish Airlines занимается решением проблемы с задержкой багажа из Турции в Россию. Там отметили, что в прессе и в аэропорту Внуково перестала появляться информация о том, что самолеты прибывают неполной комплектацией багажа. Поэтому в отношении турецкой авиакомпании сейчас никаких мер принимать не планируется, добавили в ведомстве.

«Буквально сегодня мы продолжили свой диалог с властями Турции. Те рекомендации, которые мы давали,— они частично учтены, частично турецкая сторона ждет от нас определенных действий, которые мы прямо в ближайшее время сделаем... Все пассажиры летят с багажом»,— сказал ТАСС замминистра транспорта России Владимир Потешкин.

Турецкая авиакомпания с начала лета перестала загружать весь багаж при полетах в Россию. Это объяснили необходимостью увеличить запас топлива из-за закрытий аэропортов. В Общероссийском объединении пассажиров из-за этого предложили сократить количество рейсов иностранных авиакомпаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Turkish Airlines нагружают ответственностью».