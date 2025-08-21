ЦАХАЛ начал обзванивать медработников в Газе перед эвакуацией населения на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала медперсонал в секторе Газа перед эвакуацией населения на юг. Перемещение мирных жителей израильская армия организует перед началом военной операции в районе, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Врачей оповестил, что на южной части региона идет подготовка больниц и оборудования, чтобы медицинские специалисты могли принимать пациентов. «Также увеличивается поставка необходимого медицинского оборудования в соответствии с запросами международных организаций помощи»,— сообщили в ЦАХАЛ.

Армия Израиля начала наземное наступление на Газу в ночь на 21 августа. Военную операцию назвали «Колесницы Гидеона-2». По данным офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, она должна быть завершена в кратчайшие сроки после ликвидации последних опорных пунктов «Хамаса».