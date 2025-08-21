Блогеру Лерчек продлили домашний арест по делу о выводе средств

Троицкий районный суд продлил срок домашнего ареста на 1 месяц и 7 суток блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы. Фигурантку обвиняют в выводе средств из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продление ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), 21 августа 2025 года

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Продление ареста блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), 21 августа 2025 года

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Дело против госпожи Чекалиной и ее мужа Артема возбудили в октябре прошлого года. По версии следствия, в 2021-2022 годах обвиняемые вывели свыше 250 млн руб., полученных за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». Деньги поступили на счет фирмы в ОАЭ. При этом супруги не уведомляли ФНС об открытии иностранного счета. Транзакция проходила по фиктивным документам, ее оформили как покупку информационного продукта.

Ранее блогеров обвиняли в неуплате налогов и легализации 280 млн руб. Однако в 2023 году Лерчек погасила долги на 505 млн руб. и оба дела прекратили. В прошлом году к Валерии и Артему Чекалиным подали иск о защите прав потребителей на 2 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».

Никита Черненко