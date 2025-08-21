В Севастополе перекрыли движение на шоссе из-за пожара

Пожар, который охватил здание ресторана «Гастрономика» на Камышовом шоссе, был локализован на площади 12 га. Пожарные смогли не допустить распространение огня на расположенные рядом заправку и частные дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Пожарные продолжают бороться с огнем. На шоссе работает техника МЧС, работает авиация, а также ожидается пожарный поезд, который относится к Крымской железной дороге, сообщал ранее господин Развозжаев. Из-за пожара на шоссе было перекрыто движение — губернатор сообщал, что оно должно было открыться в 16:30 мск. Есть ли пострадавшие, не сообщается.

О причинах пожара, которому присвоили четвертый, максимальный ранг сложности, также не сообщается. «Ъ» в МЧС рассказали, что он начался в здании ресторана, потом огонь охватил парковую зону вокруг него.