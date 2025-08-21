В Севастополе горит ресторан и растительность вокруг него

В Севастополе в районе Камышового шоссе загорелся ресторан «Гастрономика» и прилегающая к нему территория. Об этом сообщили «Ъ» в региональном отделении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12:54 мск. По предварительным данным, возгорание произошло в здании ресторана, затем огонь охватил прилегающую зеленую зону. Площадь пожара составляет около 3 га. Движение автомобилей в районе временно ограничено. На месте работают чрезвычайные службы.

Александр Егоров, Симферополь