Тело пропавшего на Пхукете россиянина нашли вблизи одного из пляжей

Полиция района Сакху севернго Пхукета обнаружила тело пропавшего 35-летнего Дениса Коненкова. Его нашли около 15:00 (11:00 мск) у пляжа Найтхон, сообщает Phuket News со ссылкой на правоохранительные органы.

Девушка господина Коненкова, 24-летняя Камила Шарипова, рассказала полиции, что большая волна смыла мужчину, когда пара купалась в море между пляжами Банана и Найтхон.

Мужчина пропал ночью на 21 августа. Полиция получила сообщение о ЧП в 01:10 по местному времени (21:10 мск среды). Из-за темного времени суток и сильных волн не получилось задействовать катера и водолазов. Поисковые работы начали днем.