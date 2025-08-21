Россиянин пропал во время купания в море на Пхукете

На Пхукете пропал без вести 35-летний россиянин Денис Коненков. Мужчина ночью ушел купаться в Андаманском море, рассказали ТАСС в местной полиции.

Инцидент произошел неподалеку от пляжа Найтхон в северной части острова. Полицейский участок района Сакху получил сообщение о ЧП в 01:10 по местному времени (21:10 мск среды). Из-за темного времени суток и сильных волн не получилось задействовать катера и водолазов. Поисковые работы начали днем.

В генеральном консульстве РФ в Пхукете подтвердили информацию об исчезновении россиянина. Поисковая операция пока не принесла результатов, уточнил генконсул Егор Иванов.

На западном побережье Пхукета установлены красные флаги, предупреждающие об опасности купания. С мая по октябрь на острове, как правило, проходят тропические ливни и шторма.