The Telegraph: фонд Диогу Жоты может иметь отношение к мошенникам

Фонд, созданный в память о португальском форварде Диогу Жоте, не имеет отношения ни к его семье, ни к английскому клубу «Ливерпуль», за который играл футболист. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

3 июля Диогу Жота и его младший брат Андре Сильва погибли в ДТП на северо-западе Испании. Фонд был создан спустя три дня после их смерти. За это время были собраны пожертвования на сумму $64,25 тыс. Отмечается, что фонд принимает платежи только в криптовалюте. На сайте организации сказано, что ее миссия — отдать дань уважения наследию Жоты, а также создать возможности для развития молодежи как в Гондомаре (родном городе семьи футболиста), так и за его пределами.

На сайте фонда размещены логотипы «Ливерпуля», детского фонда UNICEF, страховой компании Allianz, а также Португальской платформы развития НПО. Представители трех этих организаций сказали The Telegraph, что не сотрудничают с фондом. В британской Комиссии по благотворительности сообщили, что не получали от фонда заявку на регистрацию.

Источник в «Ливерпуле» заявил, что клуб и семья Жоты ничего не знают о фонде. В августе стало известно, что средства, вырученные от продаж формы с фамилией футболиста, будут перечислены в LFC Foundation — благотворительную организацию команды.

На сайте фонда указаны адреса в Лондоне, Нью-Йорке и Лиссабоне, а также соответствующие номера телефонов и электронный адрес. При этом представители организации не отвечают ни на звонки, ни на электронные письма.

Таисия Орлова