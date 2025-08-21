Макрон обсудил с Моди конфликт России и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Индиии Нарендрой Моди. Стороны обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

В соцсети X Нарендра Моди написал, что стороны «подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Индией и Францией».

21 августа Эмманюэль Макрон также обсудил мирный процесс по украинскому вопросу с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер подтвердил, что готов поддержать любые инициативы в рамках переговоров о мире между Россией и Украиной.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Украину ставят на гарантию».

Лусине Баласян