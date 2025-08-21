Путин поручил подготовить курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны разработать курс по противодействию беспилотникам с помощью гладкоствольного оружия. Он будет рассчитан на военнослужащих и членов добровольческих формирований. Это следует из списка поручений главы государства.

Срок исполнения — 1 октября. По итогам обсуждений такой курс могут включить в программу боевой подготовки военнослужащих.

Среди других поручений господина Путина — рассмотреть возможность предоставить хозяйственным обществам дополнительные площади в подмосковном Фрязино для производства эвакуационных автовездеходов. Они будут направлены на нужды российской армии. Ответственным назначен глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Кроме того, Минпромторг России подготовит предложения о поставках бронированных автомобилей для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отдельно Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, используемых для эвакуации раненых, защитой от БПЛА.