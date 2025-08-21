Власти России обсудят идею бронированных авто для чиновников в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по поставкам бронированных автомобилей для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это следует из списка поручений главы государства по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"».

Ответственным назначен глава Минпромторга Антон Алиханов. Срок исполнения поручения — 1 октября. Господину Путину также представят идеи о поставках бронированных автомобилей на нужды волонтерских организаций, которые эвакуируют население из зоны СВО. Отдельно президент поручил рассмотреть вопрос об оснащении автомобилей, используемых для эвакуации раненых, защитой от БПЛА. Речь идет о противодронных решетках и противоосколочных одеялах.

Среди других поручений — изучить возможность командировать врачей в госпитали вблизи зоны СВО без заключения контракта о военной службе. Кроме того, Минобороны России займется подготовкой курса по сбиванию беспилотников из гладкоствольного оружия для военнослужащих и участников добровольческих формирований.

Правительство России распорядилось обеспечить защитой от БПЛА больницы и поликлиники. Их будут оснащать техническими средствами для выявления воздушных, подводных и надводных беспилотных аппаратов.