Суд арестовал имущество у сотрудников Минобороны Захаренко и Баранова

Суд по гражданскому иску и в качестве штрафов арестовал имущество должностных лиц контроля эксплуатации технических средств охраны Минобороны — Юрия Захаренко и Михаила Баранова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Сумма арестованного имущества превысила 14 млн руб., сообщили в СКР.

Как установило следствие, в декабре 2021 года госзаказчик заключил договор с ООО «Аргент Альянс» на поставку комплексов средств охраны. Сумма контракта превысила 300 млн руб. В августе 2022 года фигуранты подписали фиктивные акты проверки характеристик комплексов. На деле параметры оборудования не соответствовали требованиям. Ущерб Минобороны оценили в сумму контракта.

О возбуждении уголовного дела против господ Захаренко и Баранова в июле заявлял председатель СКР Александр Бастрыкин. Он уточнял, что злоумышленники работали в управлении службы войск и безопасности военной службы Минобороны.

Никита Черненко