СКР возбудил уголовное дело против двух сотрудников Минобороны

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новостям».

По словам господина Бастрыкина, речь идет о Михаиле Баранове и Юрии Захаренко. Следствие считает, что они подписали фиктивный акт проверки комплексов связи, хотя их технические характеристики не соответствовали условиям госконтракта. Ущерб государству превысил 300 млн руб., считает СКР.