Печать князя Ярослава Мудрого нашли во время раскопок в Великом Новгороде

Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого во время раскопок в Великом Новгороде. Об этом открытии 21 августа сообщил врио главы Новгородской области Александр Дронов в личном Telegram-канале.

Там в эти дни работают сотрудники Института археологии РАН. Найденный ими предмет — единственная печать периода его новгородского княжения. Прежде ученые выясняли и спорили, была ли она на самом деле или нет.

Как уточнили в Институте археологии РАН, печать найдена во время раскопок перед благоустройством территории Ярославова дворища. «Находка печати Ярослава Владимировича — яркое доказательство существования в этом месте городского общественного центра в период его правления в Новгороде»,— написали в Telegram-канале Института археологии РАН.

Татьяна Титаева