Охранные обязательства не дали провести ВСМ в Великий Новгород

Проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль через Великий Новгород не получится ввиду охранных обязательств. Об этом сообщил врио главы региона Александр Дронов в ходе встречи с жителями.

Он уточнил, что для строительства магистрали необходимо раскопать на восемь метров — а это археология и раскопки. Ближайшей точкой к Великой Новгороду будет Подберезье. Еще одна станция ВСМ расположится в Валдае.

Господин Дронов добавил, что Великий Новгород и Подберезье свяжет автобус. Власти обсудят выделение отдельной полосы для него. Помимо этого, будет запущен специальный железнодорожный шаттл.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Владимир Путин подписал закон, устанавливающий нулевой НДС на перевозки по ВСМ.

Татьяна Титаева