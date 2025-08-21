Ракета «Ангара» вывела на орбиту спутники Минобороны

Ракета «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиты, сообщило Минобороны России. Запуск состоялся 21 августа в 12:32 мск с космодрома Плесецк.

Спутники вывели на целевые орбиты и взяли под управление наземными средствами Воздушно-космических сил. Министерство обороны отметило, что телеметрическая связь с аппаратами стабильна. Бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Средства наземного автоматизированного комплекса управления главного испытательного центра взяли ракету на сопровождение после старта.