Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Ранее сегодня Субраманьям Джайшанкар провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На итоговой пресс-конференции господин Лавров сообщил, что российский лидер до конца года посетит с визитом Индию. По его словам, к этому времени планируется «подготовить солидный пакет документов». Российский министр также обратил внимание, что в 2024 году двусторонний товарооборот вырос на 15% и установил абсолютный рекорд в постсоветской истории отношений между стран.

Глава МИД Индии прибыл в Москву во вторник. В среду глава он вместе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

