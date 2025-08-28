Оценка бизнеса банками: что следует учитывать

Старший партнер, руководитель практики корпоративных финансов компании «Альтхаус» Елена Шувалова о специфике проведения оценки бизнеса для банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Шувалова

Фото: Предоставлено «Альтхаус» Елена Шувалова

Фото: Предоставлено «Альтхаус»

Каждому предприятию для развития необходимы ресурсы — денежные средства. Они могут быть собственные или заемные. Чаще всего экономически эффективнее использовать именно заемные средства. Финансово-кредитные организации (например, банки) играют важную роль в этом процессе, и поэтому с точки зрения оценочной деятельности банки часто являются пользователями отчетов об оценке.

Оценка бизнеса для банков имеет ряд особенностей, которые касаются как самого процесса оценки, так и подготовки отчета.

В целом можно выделить несколько направлений оценки для банков:

оценка для заключения кредитного договора или внесения допсоглашений в ранее существующий (например, увеличение кредитного лимита);

оценка для целей бухгалтерского учета;

оценка проблемных активов;

оценка непрофильных активов, которые банк взял на баланс.

Остановимся на первом направлении.

Главная задача банка при оценке бизнеса — определить его способность генерировать достаточный денежный поток для обслуживания долга и возврата кредита. Зачастую банки оценивают не только сам бизнес, но и его основные средства, которые являются предметом залога. Необходимо понимать их ликвидность, рыночную стоимость и оценить возможность реализации в случае невыполнения обязательств.

В целом банки склонны к более консервативному подходу при оценке для минимизации своих рисков. Это вызвано жестким регулированием Центробанка России (обязательством соблюдать норматив достаточности капитала Н1.0) и может проявляться в использовании более высоких ставок дисконтирования, применении более пессимистичных прогнозов и более строгих критериях при анализе финансового положения компании.

Оценка бизнеса в различных отраслях имеет свои особенности. Например, оценка технологических компаний может требовать более глубокого анализа нематериальных активов и потенциала роста, в то время как оценка производственных предприятий будет больше фокусироваться на материальных активах и операционной эффективности. Банки по-прежнему не берут в залог нематериальные активы и интеллектуальную собственность, фокусируясь на материальных бизнесах.

Фундаментом для надежной оценки является качественный и глубокий анализ рынка во всех регионах присутствия объекта. Он включает в себя и анализ макроэкономических тенденций, и изучение специфики отрасли.

Отдельно стоит уделить внимание анализу конкурентной среды, технологическим изменениям, потребительскому спросу и отраслевым драйверам, уникальным для рассматриваемой отрасли. Оценщик анализирует позицию бизнеса относительно его конкурентов, его сильные и слабые стороны, долю рынка и стратегии развития, что помогает понять потенциал роста и устойчивость в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, стоит отметить оценку инновационных производств. Например, есть успешно действующее предприятие со сформированной клиентской базой, налаженным производством и сбытом продукции. Оно хочет расширить свою товарную номенклатуру, построить дополнительный цех и производить товары по новой технологии или товары с другими техническими характеристиками. При такой оценке будет неизбежный конфликт компании, кто сверх оптимистично смотрит на запуск этой новой продукции и темпы роста продаж, и банка, кто будет исследовать этот проект скорее консервативно. Способ его решения — подготовка нескольких сценариев развития бизнеса и анализ чувствительности — так драйверы роста бизнеса будут наглядно видны.

В итоге успешная оценка бизнеса для заключения кредитного договора — комплексный процесс, требующий глубокого понимания как самого бизнеса, так и внешней среды, который служит основой для принятия взвешенных финансовых решений.

Оценка для целей бухгалтерского учета более стабильна. Крупные объекты недвижимости обычно переоцениваются из года в год, и здесь скорее нужно быть внимательнее при выборе аналогов, если мы говорим о сравнительном подходе, так как, с одной стороны, нужна качественная и достоверная оценка, а с другой — снижение рыночной стоимости влечет за собой ухудшение норматива достаточности капитала.

Оценка проблемных активов и оценка непрофильных активов близки по своей сути. Главная задача такой оценки — это определить наилучшее эффективное использование объекта, которое принесет максимальную стоимость правообладателю. Сложность состоит в том, что иногда, чтобы кратно увеличить эту стоимость, в объект нужно что-то вложить, а если такой возможности нет, то корректнее считать рыночную стоимость в предпосылке о текущем использовании. Тогда оценщик оценивает актив таким, какой он есть на сегодняшний день, объект можно продать на торгах в разумные сроки и увеличить ликвидность банка.