Президент США Дональд Трамп вновь повторил тезис о том, что если бы в 2022 году он был главой государства, боевые действия на территории Украины были бы исключены. У такого развития событий были бы «нулевые шансы», написал господин Трамп в соцсети TruthSocial.

Дональд Трамп обратил внимание, что тогдашний президент Джо Байден «не позволял Украине атаковать, только защищаться». «Как это сработало?» — задался господин Трамп вопросом. По его мнению, «очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя» противника.

Во время пресс-подхода по итогам саммита РФ–США на Аляске 15 августа президент Владимир Путин согласился с тезисом о том, что если бы Дональд Трамп в 2022 году был президентом Соединенных Штатов, до боевых действий на Украине могло бы не дойти.